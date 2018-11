Spruch des Tages Diesem Film trauert Jude Law hinterher

Jude Law (45, "Sherlock Holmes") ist betrübt, dass "A Rainy Day in New York, vorerst nicht erscheinen soll, wie er der "New York Times" erzählt. Der Film des umstrittenen Regisseurs Woody Allen (82), in dem auch Law mitspielt, wurde aufs Abstellgleis geschoben, nachdem im Rahmen der #MeToo-Bewegung alte Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Allen erneut hochgekocht waren. Eine Sprecherin Allens hatte im September allerdings gegenüber der "Los Angeles Times" erklärt, dass der Film 2019 doch noch im Kino laufen werde.