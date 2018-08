Spruch des Tages Denzel Washingtons Bestimmung

Oscar-Gewinner Denzel Washington (63, "Training Day") erklärt im Interview mit der "Bild"-Zeitung, was ihm im Leben inzwischen wirklich wichtig ist. Er sei ganz bestimmt keine moralische Instanz, so der Hollywood-Star, aber er versuche, junge Menschen zu motivieren, wo er könne. Washington ist ab 16. August im Action-Streifen "The Equalizer 2" in den deutschen Kinos zu sehen.