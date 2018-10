Spruch des Tages David Garrett: Wenn die Minibar lockt

Wer kennt es nicht? Nach einem langen Tag locken spätabends noch die Süßigkeiten im Nasch-Schrank. David Garrett (38, "Explosive") geht es da offenbar nicht anders. Der Star-Geiger griff nach anstrengenden Konzerten gerne mal in die Minibar, wie er am Freitagabend in der Talkshow "3nach9" erzählte. Doch der Musiker hat sich eine Taktik überlegt, um die Naschkatze in ihm im Zaum zu halten: Vor seiner Ankunft lässt er die sündige Minibar im Hotelzimmer leerräumen... David Garrett hatte wegen Rücken-Problemen ein halbes Jahr pausieren müssen. Jetzt kehrt er mit dem Album "Unlimited - Greatest Hits" zurück.