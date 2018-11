Spruch des Tages Das kann J.Lo nicht

Jennifer Lopez (49, "Dinero") ist eine viel beschäftigte Frau. "Ich liebe es, zu schauspielern. Ich mache gerne Filme, ich mache auch gerne Fernsehen. Ich liebe es, live aufzutreten, ich liebe Musik", erklärte die Schauspielerin und Sängerin im Gespräch mit Daniel Roth, dem Chefredakteur von LinkedIn. Es falle ihr schwer, Projekte auszuschlagen. Doch mittlerweile sei sie an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, an dem sie lerne, öfter mal Nein zu sagen. Sie arbeite nun "effektiver" anstatt "ständig zu arbeiten". Denn das sei ermüdend.