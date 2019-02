Spruch des Tages Das ist das Beste an Sofia Vergara

Joe Manganiello (42, "Magic Mike") und "Modern Family"-Star Sofia Vergara (46) sind seit 2015 verheiratet - und das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe liegt offenbar auch im Geschäftssinn der Schauspielerin. Das verriet Vergara im Interview mit "Entertainment Tonight". Doch nicht nur in Sachen Beziehung zahlt sich ihr glückliches Händchen für das Business aus: Zum siebten Mal in Folge landete sie 2018 in der "Forbes"-Liste der bestbezahlten TV-Schauspielerinnen mit 42,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 37,4 Mio. Euro) auf Platz eins.