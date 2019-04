Das offenbarte Ed O'Neill (72, "Modern Family") am gestrigen Montag in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres (61). Der Schauspieler berichtete von der YouTube-Serie "Weird City", in der er mit Dylan O'Brien (27, "Maze Runner") ein schwules Pärchen verkörpert. Er gab allerdings auch zu, dass seine Tochter für den jungen "Maze Runner"-Darsteller schwärmt und sich folglich wenig begeistert zeigte, als sie die Kuss-Szene zwischen ihm und O'Brien mit ansehen musste: "Sie war sehr aufgebracht, dass ich es war und nicht sie", so der 72-Jährige in der Show.