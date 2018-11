Spruch des Tages Daniel Radcliffe: Angst vor seinen Fans?

Wie geht es mit Harry Potter weiter? Daniel Radcliffe (29) scheint dies nicht sonderlich zu interessieren. Das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" will sich der Schauspieler jedenfalls nicht anschauen. Aber nicht, weil er sich vor dem Sturz in eine "existenzielle Krise" fürchtet. Viel eher habe er Angst vor den Reaktionen der anwesenden Gäste. "Vielleicht ist das total eingebildet, egoistisch und die Leute interessieren sich nicht dafür", sagt er jetzt in der TV-Show "Late Night With Seth Meyers", "aber ich glaube, wenn ich dann nur von 'Harry Potter'-Fans umgeben wäre, wäre das ein bisschen seltsam." Er hätte dann das Gefühl, ständig beobachtet zu werden.