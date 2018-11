Spruch des Tages Dakota Johnson bereut nichts

Für Dakota Johnson (29) bedeutete die "Fifty Shades"-Trilogie den großen Durchbruch in der Filmbranche. Dass sie sich dafür vor der Kamera ausziehen und auf völliges Neuland begeben musste, scheint ihr auch im Nachhinein nichts auszumachen. In einem Interview sagt sie nun sogar, dass sie die Filme jederzeit wieder drehen würde. "Selbst wenn es auf dem Weg einige Unebenheiten gab, ich bin an ihnen gewachsen und sie haben mich belastbar gemacht", zitiert "Daily Mail" die Schauspielerin. Ohne ihre Leinwandbeziehung mit Christian Grey alias Jamie Dornan (36) stünde sie nicht dort, wo sie heute steht.