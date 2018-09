Spruch des Tages Conchita Wurst lebt jetzt als Mann

Der Name bleibt: Tom Neuwirth (29, "Rise like a Phoenix") will seinen Künstlernamen Conchita Wurst behalten. Doch der Sänger und Travestiekünstler möchte nicht mehr seine weibliche Seite betonen, sondern als Mann angesehen werden, wie er, mit neuer Wuschelmähne, im "Bild"-Interview verrät. Auch musikalisch wird es ein Neuanfang sein, verspricht Neuwirth. Momentan arbeitet der Sänger an einem zweiten Album, das 2019 veröffentlicht werden soll.