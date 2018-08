Spruch des Tages Chloë Grace Moretz über die Liebe

Schauspielerin Chloë Grace Moretz (21, "Bad Neighbors 2") hat ein großes Vorbild in Sachen Beziehungen. Ihr Bruder, der seit elf Jahren in einer homosexuellen Beziehung ist. Er führe die gesündeste Beziehung, die sie jemals gesehen habe, verrät die 21-Jährige in einem Interview mit der Zeitschrift "Gay Times", aus der die US-Seite "Just Jared" vorab zitiert. "Es gab mir den Glauben und die Hoffnung, dass du jemanden finden kannst, mit dem du so lange zusammen sein kannst und den du wirklich liebst", erzählt sie weiter. "Für mich ist es besonders interessant, dass es nicht die typische Kernfamilie war - sondern mein schwuler Bruder und dessen Freund".