Spruch des Tages Cher und ihre Kosmetik-Mogelei

In dem Film "Mamma Mia! Here We Go Again" spielt sie die Großmutter der Hauptrolle Sophie. Mit einer in die Jahre gekommenen alten Frau hat Cher (72, "Dancing Queen") auf der Leinwand aber nichts gemeinsam. In der Oktober-Ausgabe des "Attitude"-Magazins verrät die Sängerin und Schauspielerin jetzt witzelnd, dass sie diese jugendliche Ausstrahlung vor allem viel Make-up zu verdanken hat. "Außerdem mochte mich der Regisseur und leuchtete mich immer gut aus."