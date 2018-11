Spruch des Tages Camila Mendes ist ein "kleiner Drache"

Erst im Oktober hatte "Riverdale"-Star Camila Mendes (24) ihre Beziehung zu Co-Star Charles Melton (27) öffentlich gemacht. In der US-Talkshow "Busy Tonight" hat sie Moderatorin Busy Philipps (39) jetzt den Kosenamen verraten, den Melton ihr gegeben hat: "Kleiner Drache". Die 24-Jährige liefert auch eine Erklärung für diesen ungewöhnlichen Spitznamen: "Ich kann manchmal etwas wild werden, aber es ist eine süße Art von wild", beschreibt sie ihren Charakter und bringt ihre Leidenschaft mit ihrem brasilianischen Temperament in Verbindung. Mendes ist in Virginia geboren, hat aber brasilianische Eltern und verbrachte auch schon ein Jahr ihres Lebens in Brasilien.