Spruch des Tages Brigitte Nielsen über das Baby-Wunder

Schauspielerin Brigitte Nielsen (55, "Prinzessin Fantaghirò") ist im Juni noch einmal Mutter geworden. Wie glücklich sie die kleine Frida macht, die aus der Ehe mit dem Italiener Mattia Dessi (40) stammt, verriet sie "etonline.com" am Rande der "Creed II"-Premiere in New York. Nielsen und Dessi sind seit 2006 verheiratet. Aus früheren Ehen und Beziehungen hat die Dänin vier Söhne im Alter von 23 bis 34 Jahren.