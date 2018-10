Spruch des Tages "Bezaubernde Jeannie": Korb für Kennedy

Mutig, mutig: Schauspielerin Barbara Eden (87, "The Woman Hunter"), die mit ihrer Rolle als Flaschengeist in "Die bezaubernde Jeannie" Mitte der 1960er Jahre weltweit bekannt wurde, erteilte einem damals hochrangigen Politiker eine Date-Absage. Das verriet sie jetzt im Interview mit "Bild am Sonntag". Es handelte sich um keinen geringeren als den damaligen Senator und zukünftigen US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963). Für Barbara Eden ruhte sich der Politiker, den sie zu dieser Zeit nicht einmal kannte, zu sehr auf seinem Status aus, wollte sie mit einer einzigen Begegnung in einem VIP-Raum des New Yorker Flughafens beeindrucken. Als er ihr seine Nummer zusteckt, überlegt die Schauspielerin daher nicht lange.