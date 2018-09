Spruch des Tages Barack Obama vermisst seine Tochter

Barack Obama (57) ist immer noch traurig, dass seine große Tochter Malia ausgezogen ist, um am College zu studieren. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten hielt am Freitag eine Rede an der Universität von Illinois und nutzte die Gelegenheit, die Studenten dazu aufzurufen, sich öfter bei ihren Eltern zu melden. Seine älteste Tochter Malia (20) studiert seit August 2017 an der Harvard Universität in Cambridge, Massachusetts.