Spruch des Tages Aquaman hat ein Toiletten-Problem

Wenn Aquaman auf die Toilette muss, ist das offenbar eine größere Herausforderung. Das verriet Jason Momoa (39, "Justice League"), der den Superhelden spielt, gegenüber "Entertainment Weekly". Auch Amber Heard (32), die als Mera an Momoas Seite in dem "Aquaman"-Streifen zu sehen ist, erklärte zu den hautengen Outfits: "Unsere Kostüme sind so kompliziert. Man muss sich darin bewegen, man muss darin atmen, man muss darin leben." Und sie fügte hinzu, dass ihr Kostüm so figurbetont war, dass sie "Vakuum versiegelt" war. In den deutschen Kinos ist "Aquaman" ab dem 20. Dezember zu sehen.