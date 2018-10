Spruch des Tages Angela Merkel schlemmt Fritten und Bier

Zurzeit geht es rund in der EU-Politik und damit war Stress auf dem EU-Gipfel für alle Beteiligten vorprogrammiert. Doch trotz harter Verhandlungen und intensiver Debatten, darf die Work-Life-Balance auch bei den wichtigsten Politikern nicht zu kurz kommen. Deshalb trafen sich Kanzlerin Angela Merkel (64), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (40), der belgische Regierungschef Charles Michel (43) und die Premierminister Luxemburgs und Dänemarks (Xavier Bettel und Lars Løkke Rasmussen) am Abend auf einen gemütlichen Absacker in der Brüsseler Altstadt, wie die "Welt" berichtet.