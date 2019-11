Spruch des Tages Al Pacino spricht über Robert De Niro

Die Schauspieler Al Pacino (79, "Der Pate") und Robert De Niro (76, "Taxi Driver") verbindet eine langjährige Freundschaft und dafür ist Pacino bis heute dankbar, wie er in einem Interview mit "The Guardian" erzählte. "Am Anfang unserer Karrieren haben wir uns manchmal kontaktiert, wenn uns ähnliche Dinge passiert sind", so der 79-Jährige. Vor allem wenn die beiden Hollywood-Größen zusammen vor der Kamera stehen, macht sich ihre Freundschaft bezahlt - wie in ihrem neuen Streifen "The Irishman", der am 14. November in den deutschen Kinos startet.