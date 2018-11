Spreewaldkrimi, Barnaby, ... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Spreewaldkrimi: Tödliche Heimkehr

Tanja Bartko (Nadja Uhl) ist mit ihrem Lebensgefährten Holger Bingel (Matthias Lier) in den Spreewald zurückgekehrt, um auf einem geerbten Ufergrundstück eine Hotelanlage zu bauen. Doch bei der Baugenehmigung gibt es Schwierigkeiten. Ein polnischer Investor meldet Regressansprüche an, die in einer Anhörung geklärt werden sollen. Dann wird Tanjas Anwalt tot an einem Wehr gefunden, und Holger Bingel ist verschwunden. Gegen Tanja wird Anklage erhoben. Ausgerechnet Kommissar Krüger (Christian Redl), der sich vor Jahren in Tanja verliebt hatte, soll ihre Schuld beweisen.