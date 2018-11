Sprecherin bestätigt Klinik-Aufenthalt Karel Gott liegt wieder im Krankenhaus

Gott hat bereits eine lange Krankengeschichte hinter sich. Anfang 2017 musste er sich nach einem Darmverschluss operieren lassen, Ende 2016 wegen Problemen an einem Wirbel am Rücken. Bereits 2015 war bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Insgesamt sechs Chemotherapien folgten. Mit Erfolg: "Bereits nach der fünften Behandlung war der Krebs so gut wie verschwunden", verriet Karel Gott damals der "Bild am Sonntag".