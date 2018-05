Also was tun, damit die Bayern auch international wieder Erfolge feiern können? Ein Sportpsychologe stellt dazu eine ungewöhnlich klingende These auf: Die Münchner sollten ihre Dominanz in der Bundesliga (freiwillig) aufgeben, damit das Leistungsvermögen in der Champions League und anderen entscheidenden Spielen, wie beispielsweise einem möglichen Finale im DFB-Pokal, steigt.