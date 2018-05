Sportliches SUV Porsche Cayenne E-Hybrid: Fürs grüne Gewissen

Unsinnige Gesetzgebung bei Verbrauchsangaben

In die Welt der Märchen gehört dagegen der Verbrauch. Das liegt weder am Cayenne noch an Porsche, sondern an der Gesetzgebung aus Brüssel. Weil nach einer komplizierten Formel bei der Norm-Verbrauchsfahrt der Elektroanteil mit eingerechnet wird, ergibt sich ein NEFZ-Wert von 3,2 l/100 km. Daran ist im Alltag nicht zu denken. Wir waren froh, wenn der Bordcomputer eine Zahl unter 10,0 anzeigte. Fünf bis sieben Liter sind aber drin, wenn es sich um die "ersten" 100 Kilometer am Tag handelt und man wirklich die ersten 44 davon elektrisch zurücklegt, was ebenfalls kaum möglich ist. Plug-in-Hybride beruhigen vor allem das Gewissen - und man hat Gesprächsstoff auf der nächsten Grillparty.