Sportliche Party Prinz George: So durfte der kleine Prinz seinen 6. Geburtstag feiern

Vor dem Geburtstag ist nach dem Spiel! Zumindest für den britischen Thronfolger, Prinz George (6). Der kleine Prinz durfte seinen Geburtstag offenbar mit einer Fußball-Geburtstagsparty im Kensington Palast vorfeiern. Das berichtet das britische "Hello"-Magazin. Demnach schmissen ihm Mama Kate (37) und Papa William (37) die Themenparty einen Tag vor seinem eigentlichen Geburtstag am 22. Juli. So konnte George im Kreise seiner Klassenkameraden feiern. Denn einen Tag später ging es für die Royals in die Karibik.