Doch immerhin im Training soll Davies beim FC Bayern in Form kommen. Er wird laut Trainer Niko Kovac bereits nach dem Länderspiel mit Kanada am 18. November gegen St. Kitts und Nevis zu Bayern stoßen – und gleich mit den Profis trainieren. "Wenn man so viel Geld ausgibt für einen Spieler, wird man ihn sicherlich nicht in der zweiten Mannschaft parken", sagte Kovac. Das wäre auch in Salihamidzics Interesse. Denn er weiß: Von der Personalie hängt für ihn persönlich einiges ab.