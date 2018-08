Sein Anteil an den jüngsten Transfers (Sandro Wagner, Leon Goretzka) und Verlängerungen (unter anderem Franck Ribéry, Arjen Robben, Joshua Kimmich, Kingsley Coman) hält sich noch in Grenzen.

Während des USA-Trips zurrte er den Deal mit dem 17 Jahre alten MLS-Überflieger Alphonso Davies fest. In brisanteren Fällen, wie bei den wechselwilligen Robert Lewandowski und Jérôme Boateng, übernehmen die Bosse das Wort. Salihamidzic: "Ich arbeite im Hintergrund."

Die Jugend: Lukas Mai (18), Franck Evina (18), Torhüter Ron-Thorben Hoffmann (19), Oliver Batista Meier (17), Adrian Fein (19) und Meritan Shabani (19) stattete Salihamidzic zuletzt mit Profiverträgen aus. Shabani machte in den USA mit einem Tor gegen ManCity auf sich aufmerksam, ebenso wie Paul Will (19). Das Ziel: Nach David Alaba soll bald wieder ein Jungstar den Durchbruch bei den Profis schaffen.

Hasan Salihamidzic wirkte auf Trennung hin

Das Umfeld: Marco Neppe machte Salihamidzic zum Chefscout. Chef-Physio Christian Huhn ersetzte er durch Helmut Erhard. Auf die Trennung von Teamarzt Volker Braun wirkte er entschieden hin und brachte so die Rückkehr von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mit auf den Weg. Der soll demnächst in einem Medizinzentrum direkt an der Säbener Straße arbeiten.

Im Video: So machte der FC Bayern den Davies-Deal perfekt