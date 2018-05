Gorenzel: "Das war ein Schuss vor den Bug"

Wie tags zuvor für die Bayern, könnten böse Zungen behaupten. Damit sich die Sechzger demnächst weder zu lange durch Hochzeits- oder Meisterfeiern (am Samstag in Pipinsried?) ablenken lassen, noch in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken einen ähnlichen Auftritt hinlegen, gab’s neben der Ansprache vom Standesbeamten Klartext von Sportchef Günther Gorenzel. Der sagte der AZ über die Pleite gegen Bayern: "Das war ein Schuss vor den Bug zum richtigen Zeitpunkt."