München - Sechzigs Sportchef Günther Gorenzel hat Investor Hasan Ismaik verteidigt und Kritik an öffentlichen Grabenkämpfen geübt. "Meines Wissens nach wurde bisher jede Zahlung geleistet", erklärte der 47-Jährige am Rande des Auswärtsspiels des TSV 1860 am Samstag bei Fortuna Köln (0:0) über den Geldfluss zwischen dem jordanischen Hauptgesellschafter und dem Verein.