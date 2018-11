Gorenzels Zukunft nicht beim TSV 1860?

Gorenzel, dessen Arbeit sowohl von den Vereinsbossen, als auch von Investor Hasan Ismaik geschätzt wird, kennt seinen Marktwert. Er erklärt daher im Wissen, auch bei einem anderen Klub eine Zukunft zu haben: "Ich werde für mich keine Eigenwerbung betreiben. Ich weiß, dass es für mich weiter geht – hier oder woanders."

Er fügt zwar noch hinzu, dass er in Zukunft "am liebsten hier" arbeiten werde. Die Löwen sollten dennoch in die Gänge kommen, wenn sie Analytiker Gorenzel halten wollen, bevor dieser seinen Sachverstand andernorts einbringt.

