Sport für den inneren Ausgleich Viviane Geppert verrät ihre Fitness-Tipps

Wie oft machen Sie in der Woche Sport und welche Sportart treiben Sie besonders gerne?

Geppert: Ich brauche Sport und Bewegung für meinen inneren Ausgleich. Ich liebe es mich auszupowern und am nächsten Tag Muskelkater zu haben. Ich gehe gerne laufen oder stehe auf dem Crosstrainer, ich mache gerne TRX, Übungen mit eigenem Körpergewicht oder jegliche Kurse, die mir in die Finger kommen: Kickboxen, Bootcamp, Ballett oder Tanz in jeder Art - ich habe meine halbe Jugend tanzend verbracht...

Was sind Ihre besten Workout-Tipps?

Geppert: Ein guter Mix aus Ausdauer und Kraftübungen. Viele Squads, viele Situps und Kurse machen in denen man gar nicht merkt, dass man sich bewegt, weil sie so viel Spaß machen.

Achten Sie streng auf Ihre Ernährung?

Geppert: Unter der Woche versuche ich auf Zucker und Alkohol zu verzichten und esse abends meistens keine Kohlenhydrate. Das fällt mir aber nicht schwer, da ich sehr gerne Salate und Gemüse esse, da kasteie ich mich nicht. Am Wochenende ist meistens Cheatday angesagt und da darf ich alles. Klar achte ich darauf und versuche, wenn ein Projekt ansteht, mich an einen gewissen Ernährungsplan zu halten, aber ich liebe kochen und gutes Essen, deswegen bin ich nicht die Strengste mit mir selbst (lacht). Solange der sportliche Ausgleich da ist, funktioniert mein Stoffwechsel super.

Welche Kalorienbombe gönnen Sie sich manchmal?

Geppert: Pizza, Pasta, alles mit Käse überbacken, Schokolade, Gummibärchen, Popcorn.... Es gibt so vieles, was ich liebe!

Haben Sie auch schon mal eine Diät gemacht?

Geppert: Ich habe vor kurzem fünf Tage lang eine Detox-Kur gemacht und nur Säfte getrunken. Das war für mich sehr hart, aber ich habe mich nach den fünf Tagen super gefühlt und jeder hat mich auf meine Haut angesprochen. Das würde ich, auch wenn ich teilweise echt gelitten habe, immer wieder machen!

Gibt es etwas an Ihrem Körper, mit dem Sie gar nicht zufrieden sind?

Geppert: Eigentlich bin ich mit meinem Körper sehr zufrieden. Klar, wie jede Frau schaue auch ich mich manchmal im Spiegel an und denke mir "das geht aber besser". Das gehört für mich aber im Leben dazu und macht mir nichts weiter aus. Und wenn ich wirklich auf alles verzichten und im Fitnessstudio übernachten würde, dann hätte ich diese Probleme vielleicht nicht. Das ist es mir aber definitiv nicht wert. Wir haben alle Problemzonen, selbst die größten Topmodels und scheinbar schönsten Frauen der Welt - das kann ich persönlich bezeugen, denn einige davon habe ich in meinem Job ja auch schon getroffen (lacht). Nein ernsthaft, man muss seinen Körper einfach so lieben wie er ist und sich nicht so sehr von Medien und vor allem Social Media beeinflussen lassen. Das ist glaube ich der Schlüssel zum Glück. Ich mag mich so wie ich bin ganz gerne!