Duschen und Umkleiden geschlossen, viele Attraktionen auch

Ebenfalls wichtig: Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen, nur die Toiletten sind geöffnet. Handwaschbecken stehen aber zur Verfügung, ebenso die Kaltduschen an den Becken. Für Wertsachen gibt es abschließbare Wertkästchen, auch eine "begrenzte Zahl" an Spinden soll es geben, so die SWM.

Auch für die Becken in den Bädern gelten maximale Nutzerzahlen, die vom Personal überwacht werden. Ist die jeweilige Maximalzahl erreicht, wird kurzfristig der Zugang zu Badeplattform und Becken gesperrt. Attraktionen wie Sprudelliegen, Strömungskanal oder Wasserpilz bleiben ebenfalls außer Betrieb.

Rutschen und Sprunganlagen an den Becken sind offen – allerdings wird auch hier auf die Abstände geachtet. Geöffnet sind auch Spielplätze und Kinderplanschbereiche. Hier sind die Eltern aufsichtspflichtig. Die FKK-Bereiche sind ebenfalls geöffnet.

Schwimmen in München: Öffnungszeiten der Bäder

Los ging es wegen des schlechten Wetters statt am 8. erst am 11. Juni – passenderweise einem Feiertag (Fronleichnam): Den Anfang machten das Schyrenbad, das Dantebad, das Bad Georgenschwaige und das Prinzregentenbad. Zwei Tage später, am Samstag, folgten dann das Michaelibad, das Westbad und das Ungererbad.

Montag bis Donnerstag: ab 10 Uhr

ab 10 Uhr Freitag bis Sonntag, an Feiertagen: ab 9 Uhr

ab 9 Uhr Frühschwimmer: ab 7 Uhr

Schyrenbad: Montag bis Freitag

Montag bis Freitag Dantebad: Montag, Mittwoch, Freitag

Montag, Mittwoch, Freitag Prinzregentenbad: Dienstag und Donnerstag

Die Münchner Freibäder sind bei schönem Wetter bis 20 Uhr geöffnet. Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen schließen sie bereits um 19 Uhr. Die abendliche Schließzeit wird am Montag und am Donnerstag jeweils für die kommenden Tage festgelegt und im Internet sowie per Aushang an den Bädern veröffentlicht. Der Stadionbereich im Dantebad ist täglich bis 23 Uhr geöffnet.

Liegt die Tageshöchsttemperatur unter 17 Grad, dann sind die Sommerbäder Westbad, Michaelibad und der Sommerbadbereich im Dantebad geschlossen. Das Ungererbad, das Bad Georgenschwaige, das Prinzregentenbad und das Schyrenbad sind an Schlechtwettertagen bis 19 Uhr geöffnet.

Preise für die Freibäder in München

Um die Abwicklung an den Badkassen zu beschleunigen, haben die SWM die Eintrittspreise für den Sommerbadbesuch gerundet: Erwachsene zahlen für eine Tageskarte fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis zum 15. Geburtstag sowie Schwerbehinderte drei Euro.

Mit der SWM Bäderkarte reduziert sich der Eintrittspreis um zehn Prozent (4,50 Euro/2,70 Euro). Kinder unter sechs Jahren und München-Pass-Inhaber haben freien Eintritt; ebenso Ferienpass-Inhaber innerhalb der Schulferien.

