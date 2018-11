München - In Bayern lässt es sich nach Ansicht des internationalen Gourmetführers "Gault&Millau" in 139 Restaurants hervorragend essen. Wie die aktuelle Ausgabe des Restaurantguides für 2019 zeigt, schmeckte es den Testern landesweit heuer erneut bei Christian Jürgens im "Überfahrt" in Rottach-Egern am besten. Der Koch - laut Tester "ein hintersinniger Illusionist", der "klassische Geschmackstiefe mit optischer Verführung vereint", - steht in Bayern seit acht Jahren an der Spitze und wurde erneut mit 19,5 von 20 möglichen Punkten bewertet. Deutschlandweit erreichten nur sieben weitere Köche diesen Spitzenwert.