Spinnerei oder großer Protestzug? Das Wooferendum - Mit Hunden gegen den Brexit kämpfen

Ob die Hunde-Demo ihren Zweck erfüllt? "Damit bekommt man natürlich Aufmerksamkeit, aber ich halte das trotzdem für eine merkwürdige Aktion", sagte der Protestforscher Dieter Rucht aus Berlin. "Tiere in einen solchen Protest einzubinden, schafft keine inhaltliche Brücke." Es fehle jeglicher Bezug zum Thema. "Da könnte man ja gleich sagen, ich nehme alle Leute unter Kleidergröße 40."

Spinnerei oder großer Protestzug?

Für den emeritierten Professor klingt die geplante Demo "spleenig". "Ich würde mich nicht wundern, wenn die Teilnehmerzahl sehr überschaubar bleibt." Der Praxistest wird es zeigen.

Etwa eine Stunde dauert der Marsch zum Parlament an der Themse. Angefangen hat alles ganz klein: Initiator Elkan fotografierte mehr als hundert Hunde mit Protestschildern gegen den Brexit. Die tierischen Botschaften klebten er und seine Anhänger in London, Brighton, Liverpool, Swansea und anderen britischen Städten an Bushaltestellen und Zäunen oder hängten sie in Pubs auf. Die Bilder kamen an. Auch in den sozialen Medien waren sie ein Renner.

Elkan hofft nun, dass mehr als 5.000 Menschen samt ihren Vierbeinern zu seiner Demonstration kommen. Spinnerei mit wenig Beteiligung oder großer Protestzug? Der 7. Oktober wird es zeigen.