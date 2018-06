Spin-off von "Breaking Bad" Erster Teaser: "Better Call Saul" dreht merklich am Action-Regler

Auch wenn "Better Call Saul" viele Charaktere mit der gefeierten Vorlage "Breaking Bad" teilt, so war das Spin-off mit Bob Odenkirk (55) in der Hauptrolle in seinen ersten drei Staffeln doch deutlich zahmer. Dass sich dies in der vierten Staffel ändern wird, die ab dem 6. August beim US-Sender AMC und einen Tag später via Netflix auch hierzulande anläuft, darauf deutet der erste kleine Teaser für die neuen Folgen hin. Und das dürfte in erster Linie damit zusammenhängen, dass offenbar "Breaking Bad"-Schurke Gustavo "Gus" Fring (Giancarlo Esposito, 60) zunehmend das Ruder übernimmt.