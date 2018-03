Mit dem System sollen in der EU Produkt-Infos verbreitet werden

Das Rapex-System der EU (Abkürzung für: Rapid Exchange of Information System; übersetzt: Schnelles Austauschsystem für Informationen) sorgt dafür, dass die Infos über Auffälligkeiten, die in einem Land festgestellt werden, schnellstmöglich auch in allen anderen 31 angeschlossenen Ländern (EU plus Island, Liechtenstein und Norwegen) verfügbar sind. "Dieses System hilft uns, für die Sicherheit unserer Kinder zu sorgen und tödliche Unfälle auf unseren Straßen zu verhindern", sagte Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourová gestern bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Brüssel.