Spielt er gegen Schweden? Mats Hummels hat noch Hoffnung für Samstag

Im bereits entscheidenden WM-Spiel gegen Schweden am Samstagabend muss die DFB-Elf womöglich auf Mats Hummels (29) verzichten. Das berichtete Bundestrainer Joachim Löw (58) im ZDF und erklärte, dass Hummels "Probleme mit dem Halswirbel" habe. Jener erklärte am Freitagabend allerdings via Twitter, dass er eigentlich nicht beabsichtige, nur auf der Bank zu sitzen.