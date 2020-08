Laut Bosbach gab Hansch gegenüber ihm an, dass er unter Alkoholeinfluss Auto gefahren und in einen Unfall verwickelt worden sei. Der 81-Jährige teilte Bosbach mit, dass er die Angelegenheit ohne die Polizei geregelt habe und das Geld zur Begleichung der Unfallfolgen benötigen würde. Durch die Ermittlungen stellte sich heraus, dass es diesen Unfall nie gab. Das Geld hat Hansch mittlerweile wieder an Bosbach zurückgezahlt. Werner Hansch hat sich zu dem Vorfall zuvor nicht öffentlich geäußert, sein Anwalt wies eine Betrugsabsicht zurück. In der Show wird jetzt klar: Das Geld hatte sich der 81-Jährige offenbar geliehen, um seine Spielsucht zu finanzieren.