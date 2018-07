Spielplan steht EHC startet mit Final-Revanche und zwei Derbys in die Saison

Turbulent wird es um Weihnachten: Ausgerechnet am 23. Dezember steht für die Red Bulls die weiteste Auswärtsfahrt nach Bremerhaven an, am 26. Dezember geht es immerhin nur nach Ingolstadt, bevor am 28. Dezember die Eisbären Berlin und am 2. Januar 2019 die Nürnberg Ice Tigers in München zu Gast sind. Die Hauptrunde endet am 3. März mit einem Heimspiel gegen Bremerhaven.