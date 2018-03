Neun der Stadien werden extra für die WM neugebaut – die restlichen Spielstätten werden einem rigorosen Umbau unterzogen.

Das Eröffnungsspiel (14. Juni, 17 Uhr MESZ) findet im Moskauer Luschniki-Stadion statt. Das Spiel um Platz drei wird in Sankt Petersburg ausgetragen, das Finale dann wieder im Luschniki-Stadion.

Die Stadien im Überblick:

Jekaterinburg (Jekaterinburg-Arena, Umbau): 35.696 Plätze

Kaliningrad (Kaliningrad-Stadion, Neubau): 35.212 Plätze

Kasan (Kasan-Arena, Neubau): 44.779 Plätze; Achtelfinale & Viertelfinale

Moskau (Luschniki-Stadion, Umbau): 81.006 Plätze; Eröffnungsspiel , Achtelfinale, Halbfinale & Finale

, Achtelfinale, & Moskau (Spartak-Stadion, Neubau): 43.298 Plätze; Achtelfinale

Nischni Nowgorod (Nischni-Nowgorod-Stadion, Neubau): 45.331 Plätze; Achtelfinale & Viertelfinale

Rostow am Don (Rostow-Arena, Neubau): 45.145 Plätze; Achtelfinale

Sankt Petersburg (Sankt-Petersburg-Stadion, Neubau): 68.134 Plätze; Achtelfinale, Halbfinale & Spiel um Platz drei

& Samara (Kosmos-Arena, Neubau): 44.807 Plätze; Achtelfinale & Viertelfinale

Saransk (Mordwinien-Arena, Neubau): 44.442 Plätze

Sotschi (Fischt-Stadion, Umbau): 47.700 Plätze; Achtelfinale & Viertelfinale

Wolgograd (Wolgograd-Arena, Neubau): 45.568 Plätze

Jekaterinburg-Arena



Foto: imago/ITAR-TASS

Kaliningrad-Stadion



Foto: imago/ITAR-TASS

Kasan-Arena

Foto: Nikolai Alexandrov/AP/dpa

Luschniki-Stadion



Foto: Ivan Sekretarev/AP/dpa

Spartak-Stadion



Foto: Marcus Brandt/dpa

Nischni-Nowgorod-Stadion



Foto: imago/ITAR-TASS

Rostow-Arena



Foto: Simon Peach/PA Wire/dpa

Sankt-Petersburg-Stadion



Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Kosmos-Arena



Foto: imago/Xinhua

Mordwinien-Arena



Foto: imago/ITAR-TASS

Fischt-Stadion



Foto: Artur Lebevev/AP/dpa

Wolgograd-Arena



Foto: imago/ITAR-TASS

WM 2018: Quali, Playoffs, Endrunden-Auslosung



Die deutsche Nationalmannschaft qualifizierte sich souverän für die WM-Endrunde. Foto: Uli Deck/dpa

Alle Infos zur abgeschlossenen Qualifikation, inklusive der Playoffspiele finden Sie hier in einem gesonderten Artikel. Neben den qualifizierten Teams und den Playoff-Ergebnissen, erfahren Sie auch welche Mannschaften für Überraschungen gesorgt haben.

Endrunden-Auslosung

Die Gruppen für die WM-Endrunde wurden am 1. Dezember (im AZ-Liveticker) in der großen Konzerthalle des Moskauer Kremls ausgelost. Der deutschen Nationalmannschaft drohte im Vorfeld eine echte Hammer-Gruppe – unter anderem wären Vorrundenspiele gegen Spanien oder England möglich gewesen.

Grund dafür ist ein neues Prinzip bei der Auslosung: Die Zusammensetzung der Lostöpfe erfolgt über den Stand in der FIFA-Weltrangliste vom 16. Oktober – dort belegt Deutschland den ersten Platz. Neben dem amtierenden Weltmeister waren noch Russland als Gastgeber sowie Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen und Frankreich als Gruppenköpfe gesetzt. Die Töpfe zwei bis vier wurden auch ausschließlich anhand des Weltranglisten-Rankings besetzt.

Regionale Kriterien spielen bei der Besetzung der Töpfe keine Rolle. Ausgeschlossen sind jedoch Gruppen mit mehr als zwei europäischen Mannschaften sowie andere Duelle von Teams aus derselben Konföderation.

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Russland, Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen, Frankreich

Russland, Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen, Frankreich Topf 2: Spanien, Peru, Schweiz, England, Kolumbien, Mexiko, Uruguay, Kroatien

Spanien, Peru, Schweiz, England, Kolumbien, Mexiko, Uruguay, Kroatien Topf 3: Dänemark, Island, Costa Rica, Schweden, Tunesien, Ägypten, Senegal, Iran

Dänemark, Island, Costa Rica, Schweden, Tunesien, Ägypten, Senegal, Iran Topf 4: Serbien, Nigeria, Australien, Japan, Marokko, Panama, Südkorea, Saudi-Arabien

WM 2018: Die deutschen Spiele im Überblick

Die deutsche Nationalmannschaft landete in der Vorrundengruppe F – das Team von Bundestrainer Jogi Löw trifft bei der WM auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Eine machbare Gruppe – Hammer-Gegner, wie Spanien oder England blieben aus.

Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 17.06.18 17 Uhr Moskau (Luschniki) Deutschland - Mexiko 23.06.18 17 Uhr Sotschi Deutschland - Schweden 27.06.18 16 Uhr Kasan Südkorea - Deutschland

WM 2018: Der komplette Spielplan



FIFA-Präsident Gianni Infantino und der begehrte WM-Pokal. Foto: Ivan Sekretarev/AP/dpa

WM 2018: Der Modus

32 Teams qualifizieren sich für die WM-Endrunde, aufgeteilt werden die Mannschaften dann in acht Gruppen (A bis H) mit jeweils vier Teams. Zusammen mit den späteren K.O.-Spielen werden insgesamt 64 Partien absolviert.

Vorrunde

Gruppe A

Mannschaften: Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay

Spielplan – Gruppe A Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 14.06.18 17 Uhr Moskau (Luschniki) Russland - Saudi-Arabien 15.06.18 14 Uhr Jekaterinburg Ägypten - Uruguay 19.06.18 20 Uhr St. Petersburg Russland - Ägypten 20.06.18 17 Uhr Rostow Uruguay - Saudi-Arabien 25.06.18 16 Uhr Samara Uruguay - Russland 25.06.18 16 Uhr Wolgograd Saudi-Arabien - Ägypten

Gruppe B

Mannschaften: Portugal, Spanien, Marokko, Iran

Spielplan – Gruppe B Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 15.06.18 20 Uhr Sotschi Portugal - Spanien 15.06.18 17 Uhr St. Petersburg Marokko - Iran 20.06.18 14 Uhr Moskau (Luschniki) Portugal - Marokko 20.06.18 20 Uhr Kasan Iran - Spanien 25.06.18 20 Uhr Saransk Iran - Portugal 25.06.18 20 Uhr Kaliningrad Spanien - Marokko

Gruppe C

Mannschaften: Frankreich, Australien, Peru, Dänemark

Spielplan – Gruppe C Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 16.06.18 12 Uhr Kasan Frankreich - Australien 16.06.18 18 Uhr Saransk Peru - Dänemark 21.06.18 14 Uhr Jekaterinburg Frankreich - Peru 21.06.18 17 Uhr Samara Dänemark - Australien 26.06.18 16 Uhr Moskau (Luschniki) Dänemark- Frankreich 26.06.18 16 Uhr Sotschi Australien - Peru

Gruppe D

Mannschaften: Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria

Spielplan – Gruppe D Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 16.06.18 15 Uhr Moskau (Spartak) Argentinien - Island 16.06.18 21 Uhr Kaliningrad Kroatien - Nigeria 21.06.18 20 Uhr Nischni Nowgorod Argentinien - Kroatien 22.06.18 17 Uhr Wolgograd Nigeria - Island 26.06.18 20 Uhr St. Petersburg Nigeria - Argentinien 26.06.18 20 Uhr Rostow Island - Kroatien

Gruppe E

Mannschaften: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Spielplan – Gruppe E Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 17.06.18 20 Uhr Rostow Brasilien - Schweiz 17.06.18 14 Uhr Samara Costa Rica - Serbien 22.06.18 14 Uhr St. Petersburg Brasilien - Costa Rica 22.06.18 20 Uhr Kaliningrad Serbien - Schweiz 27.06.18 20 Uhr Moskau (Spartak) Serbien - Brasilien 27.06.18 20 Uhr Nischni Nowgorod Schweiz - Costa Rica

Gruppe F

Mannschaften: Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea

Spielplan – Gruppe F Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 17.06.18 17 Uhr Moskau (Luschniki) Deutschland - Mexiko 18.06.18 14 Uhr Nischni Nowgorod Schweden - Südkorea 23.06.18 17 Uhr Sotschi Deutschland - Schweden 23.06.18 20 Uhr Rostow Südkorea - Mexiko 27.06.18 16 Uhr Kasan Südkorea - Deutschland 27.06.18 16 Uhr Jekaterinburg Mexiko - Schweden

Gruppe G

Mannschaften: Belgien, Panama, Tunesien, England

Spielplan – Gruppe G Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 18.06.18 17 Uhr Sotschi Belgien - Panama 18.06.18 20 Uhr Wolgograd Tunesien - England 23.06.18 14 Uhr Moskau (Spartak) Belgien - Tunesien 24.06.18 14 Uhr Nischni Nowgorod England - Panama 28.06.18 20 Uhr Kaliningrad England - Belgien 28.06.18 20 Uhr Saransk Panama - Tunesien

Gruppe H

Mannschaften: Polen, Senegal, Kolumbien, Japan

Spielplan – Gruppe H Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 19.06.18 14 Uhr Moskau (Spartak) Polen - Senegal 19.06.18 17 Uhr Saransk Kolumbien - Japan 24.06.18 20 Uhr Kasan Polen - Kolumbien 24.06.18 17 Uhr Jekaterinburg Japan - Senegal 28.06.18 16 Uhr Wolgograd Japan - Polen 28.06.18 16 Uhr Samara Senegal - Kolumbien

K.O.-Runde

Achtelfinale

Spielplan – Achtelfinale Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 30.06.18 16 Uhr Kasan Sieger C - Zweiter D 30.06.18 20 Uhr Sotschi Sieger A - Zweiter B 01.07.18 16 Uhr Moskau (Luschniki) Sieger B - Zweiter A 01.07.18 20 Uhr Nischni Nowgorod Sieger D - Zweiter C 02.07.18 16 Uhr Samara Sieger E - Zweiter F 02.07.18 20 Uhr Rostow Sieger G - Zweiter H 03.07.18 16 Uhr St. Petersburg Sieger F - Zweiter E 03.07.18 20 Uhr Moskau (Spartak) Sieger H - Zweiter G

Viertelfinale

Spielplan – Viertelfinale Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 06.07.18 16 Uhr Nischni Nowgorod Sieger AF 1 - Sieger AF 2 06.07.18 20 Uhr Kasan Sieger AF 5 - Sieger AF 6 07.07.18 20 Uhr Sotschi Sieger AF 3 - Sieger AF 4 07.07.18 16 Uhr Samara Sieger AF 7 - Sieger AF 8

Halbfinale

Halbfinale – Spielplan Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 10.07.18 20 Uhr St. Petersburg Sieger VF 1 - Sieger VF 2 11.07.18 20 Uhr Moskau (Luschniki) Sieger VF 3 - Sieger VF 4

Spiel um Platz drei

Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 14.07.18 16 Uhr St. Petersburg Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2

Datum Uhrzeit (MESZ) Ort Paarung 15.07.18 17 Uhr Moskau (Luschniki) Gewinner HF 1 - Verlierer HF 2

WM 2018: Tickets, TV-Übertragung, Maskottchen



Heiß begehrt: Tickets für die Fußball-WM. Foto: EPA/Antonio Lacerda/dpa

WM 2018: Wie komme ich an Tickets?

Der offizielle Ticketverkauf für die WM 2018 startete am 14. September auf der FIFA-Webseite. Insgesamt ist der Verkauf in drei Phasen eingeteilt und läuft bis zum 15. Juli 2018. (Mehr Infos dazu finden Sie hier.)

1. Verkaufsphase

Der erste Teil der ersten Verkaufsphase lief vom 14. September bis 12. Oktober 2017. In dieser Zeit konnten Interessierte auf der Webseite Tickets beantragen. Der Zeitpunkt des Antrags war hierbei egal. Da die Anfrage größer war als das Angebot wurde im Losverfahren entschieden, wer Karten bekam. Nach dem gleichen Prinzip lief auch schon die Ticketvergabe bei der EM 2016 ab. Den Antragstellern wird noch bis zum 16. November 2017 mitgeteilt, ob ihre Antrag erfolgreich war oder nicht.

Der zweite Teil der ersten Verkaufsphase läuft dann vom 16. bis 28. November. Hier unterscheidet sich dann der Vorgang, denn die Tickets werden in der Reihenfolge des Antragseingangs verkauft. (Weitere Infos zu dieser Verkaufsphase finden Sie hier.)

2. Verkaufsphase

Die zweite Verkaufsphase startet wenige Tage nach der Gruppenauslosung (1. Dezember) am 5. Dezember. Bis 31. Januar 2018 können Fans dann um Tickets kämpfen. Der erste Teil erfolgt wieder über das Losverfahren.

Der zweite Teil der zweiten Verkaufsphase findet von 13. März bis 3. April 2018 statt. Hier geht es dann wieder um Schnelligkeit – ganz nach dem Prinzip "First come, first served".

3. Verkaufsphase

Die dritte und letzte Phase findet von 18. April bis 15. Juli 2018 statt. Interessierte haben hier zum letzten Mal die Möglichkeit, ein Ticket zu ergattern – diese Phase stellt quasi den Last-Minute-Verkauf dar. Hier spielt wieder die Reihenfolge des Antragseingangs die ausschlaggebende Rolle.

WM 2018: TV-Übertragung

Wie gewohnt zeigen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender jedes Spiel der WM 2018 live. ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte für das Turnier gesichert – Medienberichten zufolge sollen die Kosten dafür etwa 218 Millionen Euro betragen. Beide Sender werden die Spieler untereinander aufteilen – mittlerweile ist auch klar, wie sich die Sender die Spiele untereinander aufteilen.

So zeigt die ARD das Eröffnungsspiel, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden sowie bei einem Weiterkommen des DFB-Teams das Achtel- und Halbfinale. Das ZDF zeigt das WM-Finale, die deutschen Spiele gegen Mexiko und Südkorea sowie ein mögliches deutsches Viertelfinale. Innerhalb der ARD übernimmt der Südwestrundfunk (SWR) die Federführung für die Endrunde. Die Gesamtleitung liegt beim ZDF.

Es ist wieder möglich, dass die Öffentlich-Rechtlichen spontan die Rechte für einige Parallelspiele am letzten Spieltag an einen deutschen Privatsender abgeben. Bei der Europameisterschaft in Frankreich übertrug so beispielsweise SAT.1 einige Partien.

Beim ZDF werden Moderator Oliver Welke und TV-Experte Oliver Kahn die Übertragungen begleiten – das Gespann hat sich schon bei vergangenen Turnieren bewährt. Bei der ARD sieht es für die WM in Russland hingegen komplizierter aus: Nachdem die ARD die Zusammenarbeit mit ihrem Experten Mehmet Scholl im Sommer beendet hat, steht ein Nachfolger weiter aus. Wer wird Matthias Opdenhövel bei den Übertragungen unterstützen?

WM 2018: Die Prämien für die DFB-Elf

Sollte die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der FIFA-Fußball WM 2018 in Russland ihren Titel verteidigen, bekommen die Spieler Geld. Der DFB hat inzwischen bekannt gegeben, was jeder Spieler im Falle eines Sieges bekommt. Die Prämien sind gestaffelt nach der Leistung. Mehr dazu lesen Sie hier.

WM 2018: "Zabivaka" – Das Maskottchen

Natürlich gibt es auch für diese WM wieder ein offizielles Maskottchen – beim Turnier in Russland ist das der Wolf "Zabivaka". Auf Russisch bedeutet der Name so viel wie "Der einen Treffer erzielt".

Das Maskottchen bei einem großen Turnier, wie der WM, dient unter anderem als Werbeträger für die Veranstaltung. Aber auch das Animieren und Unterhalten der Zuschauer im Stadion gehört natürlich zu den Aufgaben.

Den Namen des Wolfes hat sich die FIFA nicht selbst ausgedacht, die Öffentlichkeit durfte den Namen des Maskottchens bestimmen. Mehr als eine Million Russen gaben während des Abstimmungszeitraums ihre Stimme ab – es war die Abstimmung mit der größten Öffentlichkeitsbeteiligung, die es jemals bei einem WM-Turnier gab.