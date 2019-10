Nach seinem Muskelfaserriss stellte ihm 1860-Trainer Daniel Bierofka noch am Dienstag einen Startelfeinsatz für das Duell bei Hansa Rostock (Samstag, 14 Uhr, Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) in Aussicht. "Wir müssen schauen, ob er schon von Beginn an spielt, aber er wird auf jeden Fall mitfahren nach Rostock", so Bierofka.