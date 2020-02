FC Bayern: Hansi Flick gibt Coutinho Startelf-Garantie

Schon am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim, für das Flick ihm am Freitag einen Startelf-Platz versprach. Was der Coach sonst nicht macht. In Coutinhos Fall jedoch geht es darum, seine Seele zu streicheln, ihm das Vertrauen öffentlich zu beweisen. "Philippe wird auf jeden Fall spielen", erklärte Flick, "von daher hat er die Chance, sich ins Spiel zu integrieren. Er macht es im Training sehr gut. Ich schätze ihn als Fußballer und als Mensch. Wir hoffen alle, dass bei ihm irgendwann der Knoten platzt. Jetzt wäre ein optimaler Zeitpunkt." Klare Ansage. Coutinho soll wissen: Er ist wichtig. Plötzlich wichtig.