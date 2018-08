"Sebastian Rudy war letzten Freitag in Leipzig und hat sich das Trainingszentrum angeguckt. Das ist ein Fakt, er ist interessiert an RB Leipzig. Ralf Rangnick will ihn unbedingt. Julian Nagelsmann arbeitet ihm Hintergrund offensichtlich schon mit und motiviert Rudy, nach Leipzig zu gehen", erklärt der Journalist: "Sowohl Rangnick als auch Nagelsmann wollen ihn künftig in Leipzig sehen."