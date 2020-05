Spielberg, Hanks, Oprah Uni-Absolventen werden zur Feier des Tages von Superstars überrascht

Auch Tom Hanks macht Studenten Mut

Oscarpreisträger Tom Hanks (63), der selbst schon an Covid-19 erkrankt war, hat sich derweil ohne Zutun von Krasinski in einer Videobotschaft an alle Absolventen der Ohio Wright State Universität gewandt. In dem Clip, den die Universität via Twitter teilte, sagt Hanks unter anderem: "Ihr seid die Auserwählten, denn euch wurde ein Schicksal zuteil, das sich keiner zu Beginn eures Abenteuers an der Wright State [Universität] vorstellen konnte."