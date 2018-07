München - Der Kurzausflug an den schönen Wörthersee in Kärnten wird für Niko Kovac kein Freizeitvergnügen. Der erste Gegner des neuen Bayern-Trainers am Samstag (16.00 Uhr) in Klagenfurt ist in Thomas Tuchel gleich einer, der geraume Zeit als Topkandidat für die Heynckes-Nachfolge beim deutschen Serienmeister gehandelt worden war.