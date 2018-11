Spice Girl spricht über ihre Drogenkrise Mel B: "Ich war außer Kontrolle"

Das "Spice Girl" Mel B (43, "For Once In My Life") hat harte Zeiten hinter sich. Während ihrer Ehe mit dem Musikproduzenten Stephen Belafonte (43) rutschte sie immer mehr in die Drogenabhängigkeit ab. Auch von mehreren Selbstmordversuchen war immer wieder die Rede. Ende 2017 folgte dann die Scheidung, im August 2018 ließ sie sich in eine Entzugsklinik einweisen. Diese massiven Probleme aus den letzten Jahren thematisiert Melanie Brown, so ihr bürgerlicher Name, jetzt auch in ihre Autobiografie "Brutally Honest" (zu Deutsch: "Brutal ehrlich"), die Ende November erscheinen wird.