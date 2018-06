Speziell auf Smartphones Wird Instagram schon im Juni zum neuen YouTube-Konkurrenten?

Die Influencer-Plattform schlechthin?

Demnach will Instagram offenbar zum Platzhirsch in Sachen Video auf dem Smartphone werden. Bereits ab dem 20. Juni will der Service angeblich ein eigenes Portal für Musikvideos, Shows und weitere Inhalte anbieten. Diese sollen bevorzugt vertikal und in 4K-Auflösung gefilmt und damit perfekt für eine Vollbild-Anzeige auf einem Smartphone sein. Instagram habe sich auch schon mit populären Social-Media-Stars getroffen, um unter anderem Inhalte anbieten zu können, wie man sie beispielsweise von beliebten YouTubern kennt.