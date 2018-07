Spendenkampagne Nach tragischem Tod ihrer Mama - alle helfen der kleinen Sophia

Sophias Oma Monika ist am Donnerstag auf AZ-Nachfrage ganz baff von der Hilfsbereitschaft der Menschen um sie herum. Nebenbei hat sie von der Aktion erfahren. "Ich habe nicht damit gerechnet, das hätte ich niemals gedacht." Sie kümmert sich nun um Sophia und sagt, dass die Spendengelder auf ein extra Konto gehen werden. Davon will Oma Monika dann alles bezahlen, was in den nächsten Jahren aufläuft - Schulausflüge, Kleidung, später vielleicht die Ausbildung. Das junge Mädchen darf weiterhin auf ihre alte Schule in Landshut gehen, wird von allen Seiten, auch psychologisch betreut. "Ganz hat sie noch nicht verstanden, was passiert ist", sagt ihre Oma.