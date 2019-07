Special von "Goodbye Deutschland" Costa Cordalis: Heute ist er noch einmal im TV zu sehen

Costa Cordalis starb am vergangenen Dienstag auf Mallorca im Kreise der Familie. Er wurde 75 Jahre alt. Sein Sohn Lucas Cordalis (51) hatte in einem Statement gegenüber "RTL.de" bestätigt, dass keine herkömmliche Beerdigung geplant sei. Wie "Bild am Sonntag" berichtet, wurde der Leichnam am Samstag in Palma de Mallorca eingeäschert.