In der SPD-Fraktion ist die Meinung klar, dass sich solche verbalen Ausfälle nicht gehören. Das könne nicht die Art und Sprache eines Personalrats sein. "Ich gehe davon aus, dass der Vorfall für den Betreffenden nicht folgenlos bleiben wird", sagt Florian Ritter. Er erwarte in den kommenden Tagen eine Stellungnahme des Vorgesetzten, in diesem Fall dem Präsidenten des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Nürnberg.