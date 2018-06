SPD-Politiker Kulturreferent Hans-Georg Küppers hört auf

Hans-Georg Küppers: Umtriebiger Kulturreferent

Küppers erreichte schnell, dass das zuvor negativ in die Schlagzeilen geratene Referat wieder mit positiven Meldungen glänzt. Er berief Johan Simons zum neuen Kammerspiel-Intendanten, was sich als voller Erfolg herausstellte. Den Volkstheaterintendanten Christian Stückl konnte er in München halten.