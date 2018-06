Die CSU will Migranten an der Grenze zurückweisen lassen, die schon in einem anderen EU-Land als Asylbewerber erfasst sind. Das stößt auf breite Kritik, auch in der CDU, und hat Schwarz-Rot an den Rand des Koalitionsbruchs gebracht. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt trotz Seehofers Alleingang-Drohung weiter auf eine europäische Lösung.